Homem mata namorado de ex-mulher por ciúmes Um homem arrombou a porta da casa onde estava sua ex-mulher e matou com dois tiros o novo namorado dela, na madrugada de hoje, em Sorocaba. O crime aconteceu no Jardim Itapuã, zona norte da cidade, e teria sido motivado por ciúmes. O acusado, Emerson Leandro de Oliveira Santos, de 29 anos, fugiu de moto e até o final da tarde estava foragido. De acordo com a dona da casa, a balconista Dandara Ribeiro, depois de romper o relacionamento com Santos, a amiga Tabata Cristiane Pinheiro foi morar em sua casa. Na noite anterior, ela recebeu a visita do namorado, Eric Dioni Silva Mota, de 22 anos. O ex-marido soube que ela estava com o namorado e foi até o local. Como a dona da casa não permitiu que entrasse, ele derrubou a porta da sala com um pontapé e invadiu a sala. Santos apontou a arma na direção do casal, que estava no sofá, e disparou. Dois tiros acertaram a cabeça de Mota, que morreu na hora.