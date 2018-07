Homem mata sete e comete suicídio na capital da Eslováquia

Outras 14 pessoas ficaram feridas em uma troca de tiros que se seguiu com a polícia, incluindo um policial que levou um tiro na cabeça.

O motivo do ataque e a identidade do homem ainda estão sendo investigados, segundo o chefe de polícia, Jaroslav Spisiak.

"Ele estava sozinho. Disparou contra tudo o que se movia durante sua tentativa de escapar, os policiais o cercaram... tornaram impossível para ele fugir", disse Spisiak a repórteres, perto do prédio de apartamentos onde ocorreu o tiroteio.

O ministro do Interior, Daniel Lipsic, disse que seis das vítimas eram membros da minoria cigana, comunidade pobre, cuja integração na sociedade eslovaca é uma antiga questão.

"Era uma família de origem cigana. Não sabemos o motivo ainda. Não quero especular se era ou não um motivo racista", disse ele em entrevista coletiva.

Na Eslováquia têm ocorrido desentendimentos e pequenos conflitos entre ciganos e a maioria da população, especialmente em cidades pequenas, mas não assassinatos múltiplos. Há cerca de 430 mil ciganos na população eslovaca, de 5,4 milhões de habitantes.

Na vizinha Hungria, vários ciganos foram mortos nos últimos anos, no que parecem ser ataques racialmente motivados.

O distrito de Devinska Nova Ves em Bratislava, onde o ataque ocorreu, foi isolado pela polícia, que bloqueou as ruas de acesso, segundo um repórter da Reuters.

Spisiak afirmou que o homem entrou no edifício armado com uma submetralhadora com oito pentes e duas granadas de mão. Ele matou um outro parente da família e uma mulher que estava em uma sacada próxima, até que a polícia o encurralou e ele se matou.

A Eslováquia, Estado-membro da União Europeia, já sofreu casos de tiroteios com gangues nos anos 1990, mas não registrou incidentes de grande escala nos últimos anos.

(Reportagem de Martin Santa)