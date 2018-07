Homem morre afogado ao cair em galeria pluvial no PR O aposentado Francisco Correia da Silva, de 51 anos, morreu afogado ontem à noite ao ser carregado pela enxurrada para dentro de uma galeria de águas pluviais, no Jardim Los Angeles, em Ponta Grossa, a cerca de 120 quilômetros de Curitiba, na região centro-sul do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado dentro da própria galeria, a 300 metros do local em que caiu. As chuvas começaram por volta das 15 horas em Ponta Grossa e, até a noite, o Instituto Tecnológico Simepar registrou 28,4 milímetros. Segundo as informações de testemunhas da morte de Silva, ele teria saído de uma mercearia por volta das 18 horas e se dirigia para casa em uma bicicleta. Mas não conseguiu vencer a enxurrada forte na rua de terra e caiu em uma valeta, sendo arrastado até uma boca-de-lobo. Uma testemunha teria visto quando ele foi tragado. Os bombeiros chegaram logo depois e tiveram o trabalho de resgate bastante dificultado, pois precisaram entrar nas galerias, correndo o risco de também serem arrastados. O resgate demorou cerca de duas horas.