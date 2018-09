Homem morre afogado em piscina de hotel em SP Um homem de 30 anos morreu afogado hoje na piscina do Hotel Mercure de Cerqueira César, zona sul de São Paulo. O Corpo de Bombeiros enviou três equipes para o local, mas, ao chegarem, ele já estava morto. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (DP), nos Jardins, zona sul da capital paulista. Em nota, o hotel lamentou a morte. O hotel informou que o local onde ocorreu o "incidente" foi isolado para perícia. "Esclarecemos ainda que mantemos uma postura de colaboração irrestrita com as autoridades, às quais já fornecemos todas as informações necessárias", afirmou o comunicado.