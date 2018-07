Um helicóptero Águia chegou a ser usado no resgate, mas o homem morreu no local. De acordo com os bombeiros, o caso foi registrado às 10h27 na avenida Carlos Oberhuber, na Cidade Dutra. O local, conforme o Corpo de Bombeiro, aos fundos de um sítio, fica longe da área de prevenção dos guarda-vidas.