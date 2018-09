Ivan Nascimento Barbosa, morador da região, instalava as placas em um mirante próximo à Vila Cipó, acompanhado de um colega, quando escorregou e caiu. Segundo seu amigo relatou ao Corpo de Bombeiros de Vespasiano, Barbosa estaria alcoolizado no momento do acidente.

A vítima morreu na hora e seu corpo foi resgatado pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.