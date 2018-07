Um helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), do Corpo de Bombeiros, chegou ao local às 15h30. O resgate levou uma hora, porque o alpinista estava num local de difícil acesso. Ele foi encontrado desacordado e a morte foi constatada no campo do Exército, na Urca, onde o helicóptero pousou. Uma mulher que acompanhava o rapaz foi resgatada com vida. Os nomes não foram divulgados.