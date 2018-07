Homem morre ao tentar impedir assalto

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que três homens, um deles armado, entraram num estande de vendas de imóveis na Alameda São Caetano, no bairro Santa Maria, e anunciaram o assalto. No local, estavam cinco pessoas. Depois de roubar os computadores do estabelecimento, celulares e outros pertences das vítimas, os bandidos os trancaram no banheiro.

No momento em que saiam do estande, o bando se deparou com o diretor de empresas, que entrava no local. Ele tentou impedir a ação do grupo e lutou com um dos assaltantes. A vítima foi baleada no tórax, no pescoço e na mão esquerda. Ele chegou a ser socorrido no Hospital Albert Sabin, mas não resistiu aos ferimentos. A SSP disse que haverá perícia no local do crime que e será feito exame necroscópico no corpo do diretor de empresas.