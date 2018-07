Homem morre ao tentar realizar salvamento em SC A chuva contínua que atinge a cidade de Florianópolis desde a manhã de ontem provocou uma morte na capital catarinense. Um homem morreu enquanto tentava tirar pessoas de uma casa alagada no bairro de Vargem do Bom Jesus, no norte da cidade. A morte ocorreu no início da madrugada de hoje.