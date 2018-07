Homem morre ao tentar roubar seguranças de governador Um assaltante morreu e dois conseguiram fugir, às 21h30 de segunda-feira, 10, ao tentarem roubar um veículo Chevrolet Omega oficial na garagem de uma residência alugada pela Casa Militar e utilizada por seguranças do governador do Paraná, Orlando Pessuti, do PMDB, que mora na casa aos fundos do imóvel invadido, no bairro Boa Vista, região centro-norte de Curitiba.