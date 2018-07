Homem morre após cair de ponte na Marginal do Tietê Uma pessoa morreu após cair, por volta das 19 horas de hoje, da Ponte da Freguesia do Ó, atingindo a pista expressa sentido Lapa-Penha da Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o desconhecido, ao cair na via, foi atropelado por um caminhão. Bombeiros e policiais militares do 18º Batalhão foram acionados para retirar o corpo do local e transferi-lo para o canteiro central.