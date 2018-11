Homem morre após cair de viaduto na Dutra, em SP Um homem morreu após o carro em que estava cair de um viaduto sobre a Rodovia Presidente Dutra, na madrugada de hoje. O motorista dirigia por uma alça de acesso e estava sozinho quando perdeu o controle do veículo, por volta das 3h. O acidente ocorreu no quilômetro 146, na região de São José dos Campos, no interior de São Paulo. O acidente não chegou a atrapalhar o trânsito na rodovia.