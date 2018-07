Homem morre após colisão de jet-skis no Guarujá-SP Um homem morreu hoje após o jet-ski em que estava se chocar de frente com outro na Praia da Enseada, no Guarujá, Baixada Santista (SP). A vítima sofreu traumatismo craniano. O Corpo de Bombeiros levou-a ao Hospital Santo Amaro, mas a ela chegou morta. A Capitania dos Portos do Estado apreendeu as duas pequenas embarcações e investigará a colisão. A identificação da vítima não foi revelada.