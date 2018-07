Homem morre após desabamento no Rio Um homem morreu e outras sete pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira, 9, após um desabamento da marquise de uma unidade da rede de lojas de roupas Citycol, na Estrada do Portela, em Madureira, na zona norte do Rio, por volta das 20h30 de ontem, segundo o Corpo de Bombeiros.