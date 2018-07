Homem morre após discussão no trânsito Possivelmente por causa de uma discussão no trânsito, Daniel Barbosa da Silva foi assassinado com tiros na madrugada de ontem, na estrada dos Três Rios, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Ele estava na companhia de Klayton Rodrigues Nunes de Araújo, que ficou ferido e foi atendido no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a Delegacia de Homicídios, os tiros foram disparados de um carro que tinha sido fechado pelo carro das vítimas. A polícia procura câmeras que possam ter registrado o crime.