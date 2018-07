Homem morre após ferimento em bar do centro de SP

De acordo com informações da Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), Silva esteve com sua prima no bar durante cerca de uma hora. Ao pagarem as comandas e deixarem o local, por volta das 4h50, um segurança do espaço chamou Silva, enquanto sua prima ia buscar o carro em um estacionamento.

Quando a prima da vítima voltou à porta do bar, já dentro do veículo, ela viu Silva desacordado e com sangue no rosto, sendo carregado por quatro seguranças. Eles teriam dito para ela que Silva estava bêbado e que tinha caído de uma escada e quebrado o nariz. Os vigilantes teriam argumentado que ele teria que ficar na calçada pois não poderia ficar dentro do bar.

Silva foi levado pela prima e uma testemunha ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, também no centro, morrendo lá. Segundo essa testemunha, Silva estava em uma sala na entrada do bar quando um homem chegou e o agrediu com socos.

O caso foi registrado no 2.º Distrito Policial (Bom Retiro) como "morte suspeita". A Polícia Civil solicitou exames necroscópicos na vítima.

A SSP não divulgou o nome do bar nem a altura de sua numeração na Rua Doutor Cesário Mota Júnior.