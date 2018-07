Homem morre após queda de laje de prédio em SP Um homem morreu no desabamento da laje de um prédio em construção na tarde de hoje na Avenida General Penha Brasil, no bairro Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Pelo menos uma pessoa ficou ferida no acidente que aconteceu por volta das 15h20 na altura do número 2.555 da via. Ele foi resgatado dos escombros e encaminhado para um hospital da região. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.