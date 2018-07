Homem morre atingido por bala perdida na zona norte do Rio

Um homem de 50 anos morreu na noite deste sábado, 4, atingido por uma bala perdida em um ponto de ônibus na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo policiais da 22ª DP (Penha), o tiro foi acidental, disparado quando a arma do segurança de um supermercado caiu, durante uma briga com jovens, por volta das 18 horas.

A confusão começou quando os adolescentes discutiram com um funcionário do mercado e o segurança interferiu para encerrar o tumulto, mas acabou se envolvendo na briga. Segundo a polícia, a arma do segurança saiu e um tiro foi disparado. A vítima, Fernando Souza de Paula, foi levada para o hospital estadual Getúlio Vargas, onde morreu. O segurança, que não teve o nome revelado, foi autuado por homicídio culposo, sem intenção de matar.