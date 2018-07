Homem morre atropelado ao socorrer vítima de acidente Marcelo Costa Silva, de 29 anos, morreu atropelado no início da manhã desta terça,-feira, na BR 040, na região de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem, que dirigia um caminhão, desceu do veículo para prestar socorro a pessoas envolvidas em um acidente quando foi atingido. O caminhoneiro teria presenciado a colisão de um carro de passeio com um poste. Não há informações sobre os demais envolvidos no acidente.