Homem morre atropelado pelo próprio carro em SP Alessandro Lúcio Busnardo, de 41 anos, morreu nesta manhã no centro cirúrgico do Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele não resistiu aos ferimentos após ser atropelado pelo próprio carro, na garagem de sua casa, no bairro Ribeirânia.