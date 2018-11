Homem morre baleado após luta com assaltante em SP O motorista José Augusto Juzo, de 55 anos, morreu após ser baleado no tórax, durante reação a um assalto à sua residência, no final da madrugada de hoje, no bairro Jardim Alvorada, em Jardinópolis (SP). Juzo ouviu barulho nos fundos do quintal e, ao verificar o que tinha ocorrido, encontrou um homem encapuzado e armado.