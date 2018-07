Homem morre baleado no morro da Mangueira

O suspeito estava acompanhado de outros homens armados, informou a GTTP. O policiamento no local está reforçado desde a última terça-feira, data da morte do ex-traficante Francisco Testas Paula Monteira, o Tuchinha.

O caso foi registrado na 17ª. Delegacia de Polícia, de São Cristóvão, e, de acordo com nota oficial da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), o Morro da Mangueira segue com reforço no policiamento com agentes de outras UPPs da região, do 4º. Batalhão da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Grupamento Aeromóvel (GAM).