Homem morre carbonizado ao tentar incendiar vizinhança Um homem morreu carbonizado depois de tentar colocar fogo na casa do vizinho, na manhã desta terça-feira, em Francisco Morato (SP). Segundo a polícia, Raimundo Marques de Lima, de 62 anos, atirou no vizinho, um aposentado de 64 anos, quando a vítima saía de uma padaria, no Jardim Rogério Levorim. O aposentado foi encaminhado em estado grave ao Pronto Socorro Estadual Carlos Lacaz.