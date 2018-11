Homem morre carbonizado em São Bernardo do Campo Um homem foi encontrado carbonizado na madrugada deste domingo, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo a Polícia Militar, ele estava dentro de um carro alugado que pegou fogo. O caso foi registrado no 3º DP de São Bernardo. A investigação está em andamento, mas a Polícia Civil ainda não informou detalhes.