Homem morre com duas mil picadas de abelhas em SP Um homem de 52 anos morreu na tarde de hoje depois de ser picado por mais de 2 mil abelhas no município de Nova Guataporanga, no interior paulista. A vítima é o servidor municipal Luiz Carlos de Oliveira, de 52 anos. Ele foi atacado por um enxame de abelhas africanas quando preparava um terreno para o plantio. Oliveira era tratorista da prefeitura de Nova Guataporanga e, segundo a polícia, bateu o trator sem querer em uma colmeia.