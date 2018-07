Homem morre durante incêndio em apartamento em Ipanema Um homem morreu durante um incêndio que atingiu um apartamento no segundo andar do prédio número 112 da Rua Farme de Armoedo, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (28). A vítima foi identificada como Luís Orlando Malta, de 56 anos.