Homem morre durante voo entre São Paulo e Recife Um homem morreu durante um voo da TAM que saiu do Aeroporto de Guarulhos (SP) com destino a Recife (PE) na tarde deste sábado. O passageiro, que não foi identificado, começou a passar mal após 40 minutos de voo e a aeronave fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte.