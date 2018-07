Homem morre em colisão entre veículos em Brasília

Parte da via ficou interditada na altura do cruzamento da W3 com a N2, próximo ao Brasília Shopping, informou a PM. Os agentes da polícia e do Corpo de Bombeiros não sabem dizer se o motorista do Volvo chegou a dormir no volante ou se estava dirigindo sob efeito de álcool.

No outro sentido da W3 estava acontecendo uma corrida, e dezenas de participantes do evento presenciaram a colisão. A W3 Norte é uma das principais avenidas de Brasília.