Homem morre em incêndio em Guarulhos Um homem de 63 anos morreu carbonizado durante um incêndio em uma residência na Rua Mombaça, no Parque Uirapuru, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã deste sábado, 4. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o corpo de Edmilton Antônio de Menezes foi encontrado durante os trabalhos de rescaldo do incêndio, que começou por volta das 10h15 e foi extinto cerca de uma hora depois.