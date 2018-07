Homem morre em queda de monomotor em Brasília Um homem morreu no começo da tarde desta segunda-feira, 19, após a queda de um monomotor na zona rural de Brasília, no Distrito Federal, próximo à rodovia BR-251. Frederico Medeiros de Melo, de 33 anos, fazia manobras no ar quando a asa do monomotor colidiu com o avião do seu pai, Ubiratan de Melo, de 62 anos. A aeronave caiu de bico e ele morreu na hora. Seu pai conseguiu pousar com segurança em um aeródromo próximo ao local da colisão, mas, em estado de choque, foi conduzido a um hospital. A polícia suspeita que houve imperícia de pelo menos uma das partes.