Homem morre em tentativa de assalto a padaria no Rio Um homem morreu durante troca de tiros em tentativa de assalto a uma padaria em Vicente de Carvalho (zona norte do Rio), por volta as 7h40 deste domingo. Segundo informações do 41º Batalhão da Polícia Militar, quatro homens desembarcaram de um carro Polo prata e anunciaram o assalto. Pouco depois, um grupo não identificado chegou ao local e iniciou os disparos.