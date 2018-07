Homem morre em tiroteio após atentado a PM reformado Uma troca de tiros após um atentado contra a casa de um policial reformado terminou com um suspeito morto em Santo André, no ABC paulista, na noite de terça-feira. O tiroteio entre PMs e a quadrilha ocorreu na região do Parque Capuava, limite com o município de Mauá.