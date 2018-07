Homem morre intoxicado por produto químico em Franca

Uma hipótese levantada é que, durante o manuseio dos recipientes, produtos químicos podem ter sofrido reações e provocado um gás letal ao ser inalado. Um papagaio que estava numa gaiola próxima também morreu. O cheiro forte se espalhou pelo bairro, assustando os vizinhos, e várias casas próximas foram isoladas pela Defesa Civil do município, que retirou os recipientes do local, e os moradores só puderam retornar aos seus lares no final da noite.