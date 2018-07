Homem morre no Rio ao ser atingido por roda de carro

Um Chevrolet Kadett seguia em direção à Niterói, em um trecho da Ponte conhecido como Reta do Cais, segundo a CCR, quando uma das rodas do veículo se desprendeu. A roda solta atingiu um veículo Fiat Uno que seguia no sentido Rio.

Com a colisão, o motorista do Uno morreu no local. Não houve lentidão na via, em função do horário do acidente, mesmo com a interdição de uma faixa próxima à mureta divisória das pistas.