Homem morreu no Pão de Açúcar porque cabo se soltou Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem que tentava escalar o Pão de Açúcar, na zona sul do Rio, morreu esta tarde porque um cabo se soltou e ele caiu de uma altura de cerca de 70 metros. Ele subia pela localidade conhecida como Via Cepi, que tem cabo de aço em sua extensão, que serve de guia. O alpinista bateu com a cabeça várias vezes na pedra.