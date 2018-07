Homem morto na Rocinha era olheiro do tráfico O homem que morreu durante confronto entre policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha e traficantes que permanecem no morro desde a noite de quinta-feira, 1º, foi identificado como Fernando dos Santos, de 24 anos. Ele seria olheiro do tráfico, que é a pessoa que observa a movimentação nos arredores dos pontos do tráfico e avisa sobre a chegada de policiais ou traficantes de facções rivais.