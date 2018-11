Homem no Estado de Washington morre por conta da nova gripe

O homem, que tinha na casa dos 30 anos, vivia no condado de Snohomish e sofria de problemas cardíacos, morreu na semana passada por conta do que autoridades de saúde chamaram de complicações advindas da nova gripe. Essa é a primeira morte no Estado por conta do vírus, segundo comunicado do Departamento de Saúde do Estado de Washington.

"Essa morte é trágica. Nossos pensamentos estão com todos aqueles afetados pela morte desse homem", disse o governador Chris Gregoire no comunicado. "É um lembrete de que a gripe é grave e pode ser fatal. Sei que nossas agências de saúde pública estão fazendo tudo que podem para rastrear e monitorar esse surto e proteger a população de nosso Estado."