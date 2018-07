Homem-pássaro voa sobre Canal da Mancha

Um suíço se tornou a primeira pessoa a atravessar o Canal da Mancha voando sozinho com uma asa de propulsão a jato, nesta sexta-feira. Yves Rossy aterrisou em Dover, na Inglaterra, depois do vôo de 35,4 km de Calais, na França. O vôo, que havia sido adiado no início da semana por causa do mau tempo, durou menos de 10 minutos. Rossy, de 49 anos, foi levado de avião a uma altitude de mais de 2,5 mil metros, acionou o jato na asa e saltou do avião. O suíço esperava atingir uma velocidade máxima de 190 km/h. Rossy fez suas manobras na asa usando a cabeça e as costas. Além de capacete e pára-quedas, ele precisou usar um macacão especial para protegê-lo das quatro turbinas, movidas a querosene, colocadas na asa, a poucos centímetros de seu corpo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.