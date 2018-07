Homem-pássaro voa sobre Canal da Mancha

Um suíço se tornou a primeira pessoa a atravessar o Canal da Mancha voando sozinho com uma asa de propulsão a jato, nesta sexta-feira, 26. Yves Rossy aterrisou em Dover, na Inglaterra, depois do vôo de 35,4 km de Calais, na França.O vôo, que havia sido adiado no início da semana por causa do mau tempo, durou menos de 10 minutos. Veja também: Assista ao vídeo Rossy, de 49 anos, foi levado de avião a uma altitude de mais de 2,5 mil metros, acionou o jato na asa e saltou do avião. O suíço esperava atingir uma velocidade máxima de 190 km/h. Rossy fez suas manobras na asa usando a cabeça e as costas. Além de capacete e pára-quedas, ele precisou usar um macacão especial para protegê-lo das quatro turbinas, movidas a querosene, colocadas na asa, a poucos centímetros de seu corpo.