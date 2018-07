Homem pega fogo após ser atingido com pistola de choque na Austrália

Um homem que pegou fogo após ser atingido com uma pistola de choque utilizado pela polícia foi internado com queimaduras graves na Austrália.

O incidente ocorreu na distante comunidade de Warburton, localizada a cerca de 1,5 mil quilômetros de Perth, na região desértica do nordeste australiano.

A imprensa local identificou o homem como Ronald Mitchell, 36, ex-presidiário e supostamente conhecido pela polícia por um histórico violento e seu vício de cheirar gasolina e cola.

Segundo o jornal "The Australian", o incidente se deu quando a polícia bateu à porta da casa onde estava Mitchell para investigar uma denúncia de consumo de gasolina no local.

O diário citou uma irmã de Mitchell relatando que ele teria se recusado a sair por medo de ser preso. Após momentos de tensão, ele saiu da casa carregando um contêiner com gasolina e um isqueiro.

O disparo da pistola de choque dos policiais provocou combustão imediata e o homem foi envolvido pelas chamas.

Ele foi socorrido pelos policiais no ato, mas ainda assim teve de ser internado com queimaduras de terceiro grau no peito, no rosto e nos braços, após ser transportado de helicóptero para um hospital no centro urbano mais próximo.

A rede ABC afirmou que o episódio acendeu críticas contra o uso da pistola de choque na Austrália.

Segundo o "Sydney Morning Herald", uma investigação foi aberta para apurar o caso, mas um porta-voz da polícia evitou afirmar que o uso da arma tenha sido a causa do incidente.