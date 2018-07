Homem pode ter morrido de frio no Rio Grande do Sul

Desde que a maior onda de frio do ano começou, na noite de ontem, três corpos de homens foram encontrados nas ruas das cidades do Rio Grande do Sul. Avaliações preliminares de peritos indicaram que uma das mortes, em Passo Fundo, ocorreu por hipotermia. A segunda, em Santa Maria, foi provocada por enfarte.

Na madrugada de hoje, a temperatura caiu para 3,4 graus negativos em Vacaria. Em Porto Alegre, os termômetros registraram 2,8 graus (positivos). As marcas são as mais frias do ano no Estado e na capital do Rio Grande do Sul, segundo o serviço de meteorologia. Em quase todas as regiões do Estado havia uma camada de gelo sobre o solo ao amanhecer.

A maior onda de frio do ano prossegue nos próximos dias no Rio Grande do Sul. A temperatura poderá variar de quatro graus negativos na madrugada de amanhã a 20 graus positivos na tarde de domingo.