Homem preso em seu carro pela neve sobrevive dois meses sem comida

Um homem que ficou preso pela neve dentro de seu carro conseguiu sobreviver durante dois meses sem comida, segundo informações da polícia da região de Umeaa, na Suécia.

Quando o encontraram, ele ''se encontrava em uma condição muito ruim'', afirmou o policial Ebbe Nyberg.

O veículo foi encontrado sexta-feira em uma rua que corta uma floresta, no norte da Suécia.

A polícia disse que as temperaturas na região caíram para -30°C nos últimos dias.

O homem disse aos policiais que tinha estado no carro desde 19 de Dezembro.

Neve derretida

A polícia disse não ter motivos para duvidar de seu relato. Eles acreditam que ele teria sobrevivido bebendo neve derretida.

O sobrevivente, que não foi identificado, está se recuperando na Clínica Universitária de Umeaa. Funcionários locais afirmam que, dadas as circunstâncias em que ele foi encontrado, sua condição é muito boa.

O homem, de cerca de 45 anos, foi descoberto por pessoas que percorriam com motos de neve a região em que seu carro se encontrava.

Um deles raspou a neve do pára-brisas do veículo e percebeu que havia movimento dentro do carro, segundo informações do jornal local Vasterbotten Courier.

'Um pouco de neve'

O homem estava encolhido em um saco de dormir no banco de trás, disse a polícia.

"Ele disse que tinha estado ali por muito tempo lá e que sobreviveu com um pouco de neve", disse o agente Nyberg.

"Ele mesmo disse que ele não comeu nada desde dezembro", acrescentou.

Os médicos do hospital de Umeaa dizem que uma pessoa pode sobreviver sem comida por cerca de quatro semanas, de acordo com o Västerbotten Courier .

Um dos médicos disse ao jornal que este homem poderia ter sobrevivido por quase dois meses ao entrar numa espécie de "hibernação". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.