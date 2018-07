Homem preso no Egito por propor troca de esposas na internet

olícia egípcia começou os interrogatórios de um homem do Cairo acusado de oferecer, através da internet, "sexo grupal através da troca de esposas", informa a imprensa nacional. Segundo o jornal independente Al-Masri al-Yom, o principal acusado, um funcionário de 49 anos, foi detido há dois dias, depois que a polícia recebeu informações sobre a publicação de anúncios na internet convidando outros casais para a prática do "swing" em festas. A polícia ordenou a detenção durante quatro dias do funcionário, acusado de apologia da libertinagem, publicar anúncios imorais e instigar e praticar a prostituição, enquanto continuam as investigações. O acusado e sua mulher, uma professora de árabe com quem é casado há 14 anos, praticaram sexo com três casais, após terem se encontrado com 44 pares que tinham se apresentado para a troca, segundo o jornal. Além disso, um advogado foi detido na sexta-feira, 24, aparentemente enquanto chegava a um acordo para a "troca de casais" em um conhecido café do Cairo, depois que tinha enviado várias fotografias e seu telefone ao principal acusado. As primeiras investigações revelaram que os anúncios começaram a aparecer na internet há um ano e que o acusado contava com a ajuda de um "judeu iraquiano". Uma das condições que o principal acusado exigia aos candidatos para a prática do swing é que fossem casados legalmente e que ambos estivessem de acordo.