Homem preso por molestar estudante no metrô é solto O advogado Walter Dias Cordeiro Júnior, de 46 anos, acusado de molestar uma estudante de 21 anos dentro de um vagão do metrô, na última sexta-feira, em São Paulo, foi solto da carceragem do 31º Distrito Policial, na Vila Carrão, zona leste. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele pagou uma fiança e foi posto em liberdade ontem à noite. A SSP não soube informar o valor da fiança.