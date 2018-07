Homem procurado após desabamento não foi ao culto O homem que estava supostamente desaparecido desde a noite de ontem e que poderia estar entre as vítimas do desabamento do teto da Igreja Renascer em Cristo, no Cambuci, zona sul de São Paulo, já se encontra em casa. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), um irmão de Lázaro Luís, de 47 anos, ligou para a corporação para avisar que ele foi encontrado em casa. Lázaro não teria ido ao culto na noite do desastre. A estrutura da sede mundial da Renascer desabou ontem à noite no momento em que fiéis saíam de um culto e outros chegavam para nova celebração. Já foram confirmadas nove mortes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), cerca de 110 pessoas tiveram algum ferimento no acidente. Dessas, 96 foram socorridas e encaminhadas a hospitais da região. Os bombeiros continuam com os trabalhos de remoção dos escombros à procura de possíveis vítimas.