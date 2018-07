Homem que andava abraçado com irmão gêmeo é morto na BA

Dois irmãos gêmeos foram agredidos na madrugada do último domingo, 24, na cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a Delegacia de Homicídios que investiga o caso, os irmãos andavam abraçados quando oito homens abordaram a dupla. O caso é avaliado como suspeita de homofobia.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Maria Tereza Santos Silva, o depoimento do irmão sobrevivente, José Leandro, de 22 anos, mostra que o grupo teria perguntado aos dois se eles batiam em mulheres. Então iniciaram as agressões com facas e pedras. Após o ataque, os homens fugiram e embarcaram em um ônibus fretado que os teria conduzido até a festa.

José Leonardo morreu no local e José Leandro acionou a polícia. Nas proximidades do crime, a Polícia Rodoviária Federal interceptou o ônibus e conduziu os oito suspeitos para a delegacia da região. A polícia apreendeu duas facas e pedras e os detidos foram reconhecidos pela vítima.

A real causa das agressões ainda não foi confirmada pela polícia. De acordo com a delegada, os agressores dizem ter visto uma briga envolvendo um amigo e que o ataque teria ocorrido em defesa dessa pessoa.

Cinco dos oito suspeitos continuavam detidos até a manhã desta quarta-feira, 27. Eles foram autuados em flagrante e o juízo da comarca determinará se terão a prisão decretada ou se serão liberados.

José Leandro foi conduzido ao hospital municipal da região, recebendo alta no mesmo dia, mas deve ainda passar por uma cirurgia no maxilar.