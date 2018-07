Homem que assobia para mulher prejudica todos os homens, diz estudo

Homens que assediam mulheres com assobios e comentários sexuais na realidade prejudicam todo o seu gênero, mostra um estudo. A pesquisa, de Stephenie Chaudoir e Diane Quinn, da Universidade de Connecticut (EUA), registrou os sentimentos e reações das mulheres que viram e ouviram homens fazendo comentários incômodos para outras mulheres. As pesquisadores solicitaram a 114 jovens estudantes que olhassem um vídeo e imaginassem elas mesmas como observadores de uma situação na qual um homem faz um comentário sexista para outra mulher ou simplesmente a cumprimenta. As estudantes deviam então quantificar seu nível de ansiedade e depressão, assim como de raiva e medo em relação aos homens e seu desejo de enfrentar ou se afastar deles. O estudo mostrou que, além de se sentirem perturbadas, as mulheres estavam propensas a considerar o comentário sexista como um insulto ao seu gênero, e sentiram mais raiva e vontade de tomar atitudes contra os homens em geral. "As mulheres são afetadas porque elas sofrem consequências negativas diretas como alvos de preconceito e, como este trabalho demonstra, também sofrem consequências indiretas como observadoras", disseram as pesquisadoras. "Porém o sexismo também prejudica os homens em geral. Sempre que a atitude preconceituosa de um único homem é atribuída a sua identidade de gênero, estes homens estão influenciando em como as mulheres enxergam e reagem aos homens em geral".