Homem que atropelou ciclistas no RS vai a júri popular Ricardo José Neis, de 48 anos, vai a júri popular acusado de 17 tentativas de homicídios qualificados contra ciclistas do grupo Massa Crítica, em fevereiro de 2011, em Porto Alegre, segundo a juíza da 1ª Vara do Júri de Porto Alegre, Carla Fernando De Cesaro, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Cabe recurso.