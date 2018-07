Homem que baleou casal no PR não se apresentou como guia

A Polícia Civil do Paraná encontrou na tarde da segunda-feira, 2, uma camiseta que pode ser do homem que matou Ozires del Corso, de 22 anos, e estuprou e baleou sua namorada, M. L., de 23, no último fim de semana. A camiseta encontrada tem as mesmas características dadas pela jovem e por pessoas ouvidas pela polícia. As buscas foram feitas no Morro do Boi, em Caiobá, litoral paranaense. Além disso, a polícia confirmou que o homem que baleou o casal não se apresentou como falso guia, o que aponta que ele tinha a intenção direta de atacar as vítimas. Veja também: Jovem baleada e estuprada no PR tem quadro estável Em momento algum o criminoso se ofereceu para guiá-los até a praia, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A conclusão aconteceu após relatos dos médicos que conversaram com M. durante o resgate. A jovem foi levada de helicóptero até o Hospital Regional de Paranaguá. No trajeto, ela teria contado aos médicos que o homem que cometeu os crimes abordou o casal já com a intenção de estuprar a jovem. A polícia aguarda a liberação da jovem do Hospital Vita Curitiba para fazer um retrato falado do suspeito. Na segunda, quando a jovem foi transferida para o hospital da capital paranaense, foi divulgado um perfil do suspeito, baseado em conversas feitas com a jovem e os médicos e com policiais. O homem tem altura variando entre 1,70 e 1,85 metro, é moreno, com olhos castanhos e os cabelos são curtos, com sinais de calvice. Força-tarefa O secretário da Segurança Pública do Paraná, Luiz Fernando Delazari, determinou uma força-tarefa para investigar o crime cometido contra o casal. Participam ação cinco delegados, que comandam quatro equipes de policiais formadas por 14 investigadores e policiais da Agência de Inteligência da PM. Eles possuem várias linhas de investigação, que estão seguindo algumas pistas já existentes.