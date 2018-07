Homem que bateu na contramão responderá por 4 crimes O motorista acusado de matar duas pessoas após transitar por mais de 12 quilômetros na contramão da Rodovia Raposo Tavares, na madrugada dessa segunda-feira, 8, e provocar a colisão frontal de seu veículo com um outro que vinha no sentido correto pode responder por quatro crimes. São eles: homicídio, lesão corporal, fuga de local do acidente e por causar perigo à vida e segurança de outras pessoas. A informação é da Secretaria de Segurança Pública (SSP).